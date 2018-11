Ivette Vergara reveló que sufrió violencia durante un pololeo

20:20 La panelista de "Mucho Gusto" contó que todo ocurrió cuando ella tenía 17 años. "No sentía que él me hacía daño", recordó.

Mientras en el espacio se hablaba de la violencia de género a propósito de la campaña gubernamental "No lo dejes pasar", la animadora decidió contar su propia experiencia.

"No es tan fácil decir 'yo puedo cortarlo desde el comienzo', ustedes me ven acá y dicen 'pucha la Ivette, tiene una personalidad súper potente'. Yo viví violencia en el pololeo y no me di cuenta", señaló la animadora.

Tras esto Vergara relató que "yo me sentía tan enamorada de esa persona, que mi lucha era 'por qué no me quiere tanto como yo lo quiero a él', 'voy a luchar por ser mejor, por darle en el gusto'. Pero yo no sentía que él me maltrataba, yo no sentía que él me hacía daño, yo simplemente sentía que él no me quería tanto como si yo lo quería a él, entonces yo decía 'ya, voy a hacer esto y me voy a poner más linda'. Entonces llegó un minuto en donde me empecé a vestir como él quería".

Vergara recordó que parte de la presión de su entonces pareja era la vestimenta. "Cuando yo sabía que él me iba a buscar o que nos íbamos a encontrar, yo me cambiaba ropa para que él me viera como a él le gustara que yo me vistiera", contó.

"A mis papás nunca les gustó, ellos detectaron esto pero de manera a veces sutil, mi papá me enfrentaba y me decía 'este tipo no te conviene' pero yo sentía que hablaba mal de él y lo defendía", agregó.

Ivette contó que además de esto, el hombre la trataba de manera abusiva y la acosaba por teléfono, cosas que ella escondía para no tener problemas.

Al darse cuenta del nivel de agresividad decidió terminar con la relación, aunque tiempo después se dio cuenta que lo que ocurría era violencia de género.