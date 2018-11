Cata Vallejos se enfrentó a mujer que la suplantó por tres años en Facebook: "Me has hecho mucho daño"

“Estoy mal, porque no se hace lo que estás haciendo. Estoy súper enojada. De vedad he quedado pésimo y hay mucha gente a la que tú le has hecho mucho daño", fueron las palabras de la locutora Cata Vallejos a Viviana Cuitiño, mujer que hace más de tres años suplanta su indentidad por Facebook.

Fue en el set de "Primer Plano" donde ambas se enfrentaron. "Les has hecho pasar por muchas cosas dolorosas, porque hay gente que de verdad se ha enamorado de ti pesando que soy yo y yo no sé por qué haces esas cosas tú", continuó la ex polola de Karol Lucero.

Y es que Cuitiño realizó una serie de acciones haciéndose pasar por Catalina, entre ellas, entablar relaciones sentimentales con tres hombres, uno de ellos de la televisión y además recibir costosos regalos.

“Yo no te conozco a ti, y tú me has hecho mucho daño a mi. O sea, ¡¿qué te pasa?! Quiero saber qué piensas tú con todo esto. Quiero saber a qué quieres llegar. De verdad que yo me siento súper mal con todo esto. Yo esto lo sé hace mucho tiempo. Y no tenía idea quien eras ni nada”, sentenció la afectada.

Cuitiño no guardó silencio y quiso responderle con unas disculpas: "Nunca me iba a juntar con esas personas, porque no era la persona con la que hablaban. Pero yo no estafé a más gente en el sentido de dinero, como tú me estás diciendo que son muchas personas. Eso no es así", dijo.

Además le insistió a la locutora pasar la página. "Quiero que me creas de todo corazón que nunca más, nunca más lo voy a volver a hacer. Te agradezco la oportunidad que me diste de venir a hablar conmigo. Agradezco que esta cuestión haya pasado, porque en algún momento iba a tener que pasar. Pero perdóname Cata, de verdad perdóname. Y de verdad quiero que me creas, yo nunca intenté dejarte mal”, concluyó.