Yasmín Valdés recordó relación con Jorge Alís: "Era más infiel que no sé qué"

La bailarina y ex participante de reality show, Yasmín Valdés, recordó durante el programa "La Divina Comida" de Chilevisión, un romance que tuvo con el comediante argentino, Jorge Alis.

Valdés dijo que la relación entre ambos duró dos años y, que fue anterior a que Alis se casara y formara su familia. Sostuvo que lo conoció a raíz de un casting para el que le pidieron bailar tango.

"Llego al casting y me encuentro con Jorge Alis. Me gustó al tiro. Aparte que me toma, me lleva y me lleva (...) hice todos los pasos del tango sin saber nada, pero los había visto por televisión" dijo Valdés.

La bailarina además dijo que estuvo en "el Cachafaz", el teatro-bar de Alís y que "bailé toda la noche con él, toda la noche. Me enamoré de pies a cabeza".

"Vivimos juntos de hecho. Y na po, las cosas no resultaron más que nada, y que lo sepa la cámara, era más infiel que no sé qué" añadió.