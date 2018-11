Coté López sorprendió con emotiva revelación: "Creí que nunca superaría que medio Chile con 17 años me tratara de prostituta"

Diversas reacciones ha provocado el caso de Katy Winter, joven de 16 años que se suicidó tras sufrir ciberbullying. Y es que, durante el último tiempo se han conocido nuevos detalles sobre lo ocurrido.

Fue María José López, uno de los rostros del espectáculo nacional, quien quiso reflexionar sobre lo ocurrido y contó a través de su cuenta de Instragram, que sabía lo que se sentía “porque también lo viví a los 17 años, hasta hoy”, reveló.

“Estaba leyendo un reportaje acerca de katy Winter; cuando leía tenía unas náuseas atroces. (…) De la nada veo un pajarito pequeñito en mi living, en la mesa de al frente, lo miré y voló a mi teléfono, llámenme loca, pero lo sentí una señal…Entonces decidí que tenía que escribir de esto aprovechando la cantidad de seguidores, entregar en el fondo un mensaje a todos aquellos que han sufrido ciberbullying”, comenzó la mujer del Mago Jiménez.

“Quiero decirles que sean fuertes”, continuó, asegurando que “lo que hoy ven como algo insostenible puede dar un vuelvo gigante el día de mañana y parecer no ser nada. No se tomen las ofensas personales jamás, son solo palabras y si ustedes no les dan importancia seguirán siendo solo palabras feas sin valor”.

Con ello, instó a quienes han pasado por situaciones similares a que “pidan ayuda y si no existe, búsquenla. Yo creí que nunca superaría que prácticamente medio chile con 17 años me tratara de prostituta”, reconoció.

A pocos minutos de publicar el mensaje, Cote López, recibió cientos de palabras de apoyo de sus seguidores.