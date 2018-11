Animalista y los dichos de Pancho Saavedra: "No debe meternos a todos en el mismo saco"

Una animalista de Chiloé salió al paso de los dichos del conductor del programa "Lugares que hablan", Francisco Saavedra, quien cuestionó a este tipo de organizaciones ya que "exacerban y no entienden la realidad".

María Angélica Soto, de Ampara Quellón, habló sobre las diferencias con el animador y aseguró que nunca llamó a funarlo a él o a su programa.

Lee también: Pancho Saavedra respondió críticas de animalistas: "Exacerban y no entienden la realidad"

Todo comenzó por el caso de Tika, una perrita que vive en el islote de Tike, a la presuntamente pescadores intentaron rescatar, pero que habrían vuelto a abandonar luego que atacara a sus gallinas.

Saavedra recordó este episodio en el lanzamiento del libro sobre su espacio y afirmó que una vez le enrostraron haber mostrado el caso y no ser parte del rescate, en el que trabajaron grupos como el de Soto.

"Me sorprendió leer las declaraciones de Pancho. Yo no tengo nada contra él. Creo que está bien el programa que hace. Él es animador y no tiene por qué tener el corazón animalista del resto, pero tampoco debe meternos a todos en el mismo saco", señaló la animalista a LUN

La chilota también agregó que "cuando hicimos la campaña jamás llamamos a funar a Pancho o a 'Lugares que hablan'. Todo lo hicimos pensando en el bien de Tika. Nuestra molestia fue con los pescadores porque nadie puede tener a un animal viviendo ene esas condiciones. Él lo mostró sin cuestionar la situación, como si todo estuviera bien".

Soto agregó que "los animalistas de Santiago son maleducados y agresivos", afirmando que ella es una persona "consciente y tolerante".