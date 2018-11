Patricia Maldonado respondió a las críticas: “Me iré de la TV cuando yo quiera”

“Yo tengo 68 años y me iré de la televisión cuando yo quiera. Lo hago estupendo, marco sintonía. La prensa y programas llevan tres semanas hablando de mí y nadie me ha dado un bono”, dijo Patricia Maldonado a La Cuarta, respondiendo a las críticas que le han hecho desde diferentes sectores para que deje las pantallas.

Incluso, además de su férrea defensa, aseguró que todo esto la llevó a relanzar el café concert “Las indomables”, que protagoniza con Raquel Argandoña y la doctora María Luisa Cordero. Pamela Díaz, otra de las históricas del elenco, se restó de la vuelta por problemas de agenda.

“El volver con ‘Las indomables’ nació de la noche a la mañana, me pegué una volada y lo armamos con todo lo que nos ha pasado este año a las tres”, dijo, aludiendo a las fuertes palabras que lanzó contra Patricia Rivadeneira y Kathy Salosny.

“Diré cosas con nombre y apellido, soy kamikaze, estoy en una edad en que todo me importa una raja. Muchos años me tuve que callar, pero a estas alturas ya no. No tengo nada de perder, así que empiecen a preparar las querellas”, remató.