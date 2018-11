Tito Noguera dijo que Paty Maldonado usa un tono “burlesco” para hablar de la dictadura y los DD.HH.

En una entrevista con el programa Cadena Nacional de Vía X, el actor Héctor Noguera, responsabilizó a Mega por la presencia de Patricia Maldonado luego de sus dichos en apoyo al diputado de la UDI, Ignacio Urrutia, quien calificó como “terroristas” a las víctimas de la dictadura.

Maldonado, en ese entonces (abril) apoyó los dichos de Urrutia, a quien felicitó a través de redes sociales, donde además escribió que “los valientes mueren de pie y los cobardes mueren de rodillas y llorando”.

La situación ha generado una ola de críticas contra Maldonado e incluso una petición para que sea excluida de las pantallas. Uno de los puntos más polémicos del conflicto, fue el acuerdo adoptado por un grupo de actores del área dramática de Mega, de no asistir a las promociones de las teleseries en el matinal Mucho Gusto, mientras estuviera Maldonado, quien es panelista del espacio, en el estudio.

Noguera, dijo que “también nosotros quisimos solidarizar con Alejandro (Goic), que fue una reacción, una reacción espontánea”, en relación a la salida del estudio del actor durante su visita a Mucho Gusto, cuando apareció Maldonado.

“Esa reacción se debe a que él fue torturado y tiene personas amigas y muy queridas de él, como también las tengo yo y las tienen muchas personas que han sufrido desaparición, torturas y encarcelamiento injusto. Entonces indudablemente una persona que declara estar abiertamente de acuerdo con eso, provoca una reacción como la de Alejandro”.

Además Noguera dijo que “no me gusta negarle el trabajo a nadie, pero creo que el canal tiene una responsabilidad, decirle a la gente, no censurarla, pero hay temas que van más allá de la política y la opinión, como son los derechos humanos, y decirle ‘mire usted no puede hacer una defensa de algo que causó tanto dolor. Entonces creo que ahí hay una responsabilidad del canal”.

El actor además, se defendió de los dichos de la propia Maldonado, quien recientemente criticó la posición de actores y artistas en su contra. Noguera señaló que “hay una cosa en Patricia Maldonado que a mí me gustaría aclararle. Yo no tengo ningún problema en dialogar y estar con personas de derecha. Conozco muchas personas de derecha y son amigas mías y amigos míos y conozco muy bien su pensamiento y la manera de ser. Pero nninguno de ellos defiende la dictadura ni defiende los atropellos a los derechos humanos”.

“Lo que yo difiero de ella no es porque sea de derecha, no tengo ningún problema por eso. Lo que tengo problema es que ella se ha manifestado con respecto a la dictadura y los derechos humanos en un tono que a mí no me parece el adecuado” dijo el actor.

Noguera dijo además que el tono que usa Maldonado “me parece en primer lugar burlesco, lo cual me parece muy mal. El humor es siempre bienvenido, pero también todas las cosas tienen su límite y es un momento en que el humor ahí no cabe, porque es una tragedia y no se puede mezclar el humor con la tragedia”.