Daniela Aránguiz y Ale Valle tuvieron un duro round

Daniela Aránguiz, panelista del matinal La Mañana de Chilevisión y Alejandra Valle, conductora de Intrusos de La Red, tuvieron hoy una primera hicieron hoy sus descargos, la una contra la otra, en sus respectivos espacios televisivos.

La situación comenzó cuando Aránguiz se refirió a su mala relación con la periodista, la que según contó se generó cuando fue víctima de un secuestro en Brasil junto a su esposo, el futbolista Jorge Valdivia.

“A mí me pasó, en lo personal, que cuando me secuestraron, una periodista del programa Intrusos, que ahora es la animadora, dijo que yo era una mentirosa y que esto era un show” dijo Aránguiz en alusión a Valle.

“Esta persona, que fue la que peor me trató a mí y con mi con mi marido, nunca ni siquiera nos pidió disculpas públicas ni tampoco una llamada por teléfono” dijo la panelista de La Mañana.

La ex Mekano además que “ le di la oportunidad a la señorita Alejandra Valle a pedirme disculpas también, porque a mí me gusta decir las cosas con nombre y apellido, y nunca lo hizo. Por eso que yo no hablo con ella, por eso le corté una vez, cuando estaban en vivo en Intrusos, y por eso que nunca más quise acceder a nada con ella”.

Más tarde, durante la emisión de Intrusos, Valle entregó su versión y señaló que “ (me acusa) de yo haber dudado del secuestro y que esa es la razón por la que ella dice que no me habla. Lo dijo hoy en el matinal y por eso me voy a dar el trabajo de decirlo, porque lleva años mintiendo sobre eso”.

“Ella (Aránguiz) dijo que yo había dudado de ese secuestro. Eso no es verdad. Jamás dije eso. Es más, en este programa sí sucedió con una de sus panelistas, que ya no es panelista de acá y que es diputada de la República, que es Pamela Jiles, sí dudó en un momento de ese secuestro. Y yo fui la que le dije que por qué estaba dudando” indicó la animadora de Intrusos.

Valle añadió que “de verdad, basta, Daniela. Voy a buscar el video y te lo voy a mandar, porque ella, además, exigió mis disculpas. Yo no me voy a disculpar por algo que no hice. Así que no sé. Tendría que ser al revés, digamos. Llevas años diciendo algo que no es real. No voy a exagerar tampoco, pero esta mañana volvió a decirlo”.