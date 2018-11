Álvaro Salas aludió a su polémica demanda por paternidad en una rutina

El humorista Álvaro Salas recurrió a su polémico presente para una rutina que presentó durante este fin de semana en un evento.

El ex animador de "Viva el Lunes", que enfrenta una demanda por paternidad presentada por Soledad Rodríguez, aludió a la cobertura que ha tenido su caso en la televisión.

"Me encontré con una señora en el ascensor. Me dijo 'don Álvaro qué rico conocerlo en persona. ¿Usted por qué no está en la tele?' le dije 'se nota que no ha visto televisión estas últimas semanas", señaló en tono de broma.

Rodríguez demandó a Salas por la paternidad de su hijo de 17 años. El comediante se ha sometido a tres pruebas de ADN, los que habrían resultado positivos.