Coté López: "Cometí errores, pero me crucificaron"

La modelo María José "Coté" López reflexionó sobre el bullying, el maltrato en la televisión y las cirugías plásticas en su reaparición en la pantalla chica tras su regreso desde Emiratos Árabes.

En una entrevista en el programa "Bienvenidos" de Canal 13, la esposa de Luis "Mago" Jiménez profundizó sobre una publicación que lanzó en las redes sociales a propósito del caso de Katy Winter y el cyberbullying.

"No vengo a victimizarme. Tengo que quitarme este miedo a la televisión. Lo que me interesa, es crear conciencia sobre este tema. Tenemos que hablarlo, en los colegios se debe incluir más la empatía", expresó.

López también habló del recordado episodio del "Rey León", el que la marcó tanto entre el público que incluso llevó a que algunos dudaran de la paternidad de sus hijos con el volante de Palestino.

"Cometí errores, pero me crucificaron. Yo me sentía culpable, porque pensaba que quizás lo que estaban diciendo era verdad", expresó.

Sobre las intervenciones estéticas, Coté afirmó que también se sintió dolida cuando en la televisión analizaban todos sus cambios de apariencia.

"Fue el tema de las cirugías, de lo que tanto se habló, que yo veía todos los paneles que hablaban y los doctores que decían ‘se hizo esto, esto y esto’ y yo no me había hecho todas esas cosas. Además decían ‘Mírala parece un monstruo’, ‘está destruida’, ‘es Michael Jackson’, y claro yo pensaba ‘¿Será verdad lo que dicen ellos?’, ‘¿Será verdad que me dicen que soy linda?’. No sabía a quién creerle", expresó.

"Yo no me lo hice (cirugías) por un tema de inseguridad, y me arrepiento hasta el día de hoy. Yo volví, de hecho, cuando tuve a Jesús (hijo) y dije ‘yo no quiero nada más falso’, me saqué las pechugas, quise mi nariz recta y me operé la boca para sacarme la silicona", añadió.