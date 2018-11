Beto Cuevas recordó que salió una semana con Cecilia Amenábar hasta que apareció Cerati

09:12 Ex líder de La Ley dijo que le dedicó “Doble Opuesto”.

En “No culpes a la noche” de TVN, el cantante y ex vocalista de La Ley, Beto Cuevas, recordó que tuvo un romance con la ex modelo Cecilia Amenábar, ex esposa del fallecido líder de Soda Stereo, Gustavo Cerati.

La relación fue breve y previa a que Amenábar y Cerati se juntaran. “Le dedique a Cecilia la canción ‘Doble Opuesto’” dijo Cuevas, según informó LUN.

“Estuvimos una semana saliendo y apareció Cerati”, contó el ex líder de La Ley.

Cuevas añadió que “somos amigos, yo me enamoraba de nada, era súper enamoradizo”.