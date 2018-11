Daniela Aránguiz y el “care cuica”: “(Era) una topletera que había bailado en la despedida de soltero de mi marido”

La panelista de La Mañana de Chilevisión, Daniela Aránguiz, se refirió en la conversación en el espacio, al episodio que protagonizo, donde en un amenazante llamado, le dijo a otra mujer que “tengo la pura cara de cuica”.

“El ‘care cuica’ es muy largo, pero no me arrepiento si, es que nunca pensé que me iban a grabar” dijo Aránguiz, según informó Glamorama.

La panelista además abordó el origen del episodio y señaló que “una señorita, dijo una vez que yo le tenía mala, por rumores, una topletera que le había bailado en la despedida de soltero de mi marido”.

“Pero de topless. Entonces, ella hizo una entrevista en el diario y dijo que yo la odiaba y no sé qué. Yo me conseguí el teléfono, la llamé y le dije ‘yo nunca te he odiado’ y blablablá… ‘y tengo la pura cara de cuica’… Esa ha sido la salida de madre más grande que he tenido” añadió.

Consultada sobre qué quiso decir exactamente con la famosa frase, Aránguiz explicó que “en ese tiempo era como rubiecita, ojitos claros, me veía señorita”.

Respecto de la repercusión que tuvo la frase, Aránguiz sostuvo que “cuando estas fuera de Chile, no dimensionas o no te das cuenta de la proporción de las cosas. Lo miré aquí en el celular y chao, hago mi vida normal (…), pero cuando llegué y empecé a ver que, en todas las teleseries hasta ahora, la última teleserie, está el ‘cara de cuica’, que Evelyn Matthei dijo que ‘tengo la pura cara de cuica’. Dije ‘chuta, ¿por qué no lo patente?”.