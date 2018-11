Raquel Argandoña reveló cómo Pangal la “rescató” cuando fumó marihuana

La panelista de Bienvenidos, Raquel Argandoña, entregó mayores detalles de la experiencia que tuvo fumando marihuana, la que ya había revelado en el programa Vértigo de Canal 13.

Dijo que tras fumar “quería pararme pero no me daban las piernas”, según informó M360.cl.

Argandoña reveló que le pidió ayuda a su hija, Kel Calderón, a quién le dijo “mi amor, por favor ayúdame, que nadie se entere… es que no me puedo parar”.

Su hija, sin embargo, decidió solicitarle colaboración a su entonces pareja, Pangal Andrade.

“Tenía autoridad frente a Pangal antes de eso. Él me toma en brazos… o sea, mi autoestima por el suelo. Me dijo ‘suegra, esto es la ‘palida’, no se preocupe porque se le va a pasar’. Al otro día dije ‘nunca más me fumo un pito de una” agregó Argandoña.