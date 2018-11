Demandante de Álvaro Salas evalúa acciones legales por rutina con alusión al caso

Soledad Rodríguez, la mujer que demandó a Álvaro Salas por la paternidad de su hijo de 17 años, se molestó luego que el humorista aludiera al caso en una rutina presentada el fin de semana pasado.

"Me encontré con una señora en el ascensor, me miró y dijo: 'Oiga, don Álvaro, qué rico conocerlo en persona. ¿Usted por qué no está en la tele?', la mire y le dije 'se nota que no ha visto televisión estas últimas semanas'", lanzó el comediante en un evento privado en Santiago.

En declaraciones a La Cuarta, Rodríguez expresó que "me parece de mal gusto que haga chistes con un tema tan delicado. A él se le está olvidando que tiene un hijo, pero en tribunales se lo van a recordar, al igual que la manutención que deberá pagar. Quiero entender que no hace alusión a mí y espero no se le ocurra porque es un tema para nosotros doloroso".

"Le he aguantado muchas faltas de respeto que le causan dolor a mi hijo, si me incluye en su rutina de uno u otro modo sabrá de lo que una madre es capaz de hacer por su hijo", señaló.

Aldo Duque, el abogado de la madre, fue más allá y afirmó que se están evaluando posibles acciones legales ante el uso de la demanda para las rutinas de Salas.

"Tenemos que analizarlo en profundidad, el tenor y el contenido de esas presentaciones (...) este no es un problema para festinar, sobre todo cuando hay un menor de edad que está sufriendo", expresó el representante a "Intrusos".

Según informaciones aparecidas en las últimas semanas, la tercera prueba de ADN realizada al humorista dio positiva. Aquello aún debe ser oficializado por los tribunales.