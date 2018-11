Pablo Schwarz ganó millonaria demanda por despido injustificado

Pablo Schwarz logró una importante victoria legal, ya que la Corte de Apelaciones rechazó un recurso de nulidad y acogió su demanda por despido injustificado presentada en contra de la productora que realizó la película "Artax".

En fallo unánime , la Décima Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras María Soledad Melo, Verónica Sabaj e Inelie Durán– confirmó la sentencia recurrida, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que ordenó a la la empresa Servicios Publicitarios Claudia Andrea Pérez Pastene E.I.R.L. a pagar al actor $9.000.000 por concepto de lucro cesante, y $420.000 por feriado legal.

Según el fallo, la decisión del tribunal se justifica ya que "resulta pertinente destacar que el recurso de nulidad es uno de impugnación y no de mérito, de lo que se sigue que comporta una revisión de la validez del fallo dictado y, en particular, por la causal esgrimida, significa un control sobre la aplicación de los conocimientos jurídicos, técnicos, científicos o de experiencia, al tiempo de valorar la prueba".

"De lo expuesto es posible concluir que lo que se pretende por el recurrente que esta Corte valore nuevamente la prueba, y concluya que el actor no tuvo una relación laboral con el actor, facultad exclusiva y discrecional del tribunal que conoció del juicio -el que con las probanzas detalladas y analizadas en el fallo permitieron a la juzgadora arribar a las conclusiones que se leen en la parte declarativa del mismo, previo haber establecido de la misma forma los hechos, desestimando las demás-, pretensión que se contrapone con el sistema recursivo laboral, en que no se contempla la apelación como forma de impugnar las sentencias definitivas, dado que según se ha señalado tales alegaciones no se condicen con la naturaleza de la presente acción", expresó la resolución.

El filme "Artax" fue estrenado en 2017 y contaba con las actuaciones de la actriz argentina Celeste Cid y el chileno Gonzalo Valenzuela.