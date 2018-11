Zulemita Menem por hospitalización de Máximo: "No tenemos idea de lo que está pasando"

Zulemita Menem, hija del ex presidente de Argentina Carlos Saúl Menem, aseguró que como familia han tratado de tener información sobre el estado de salud de su hermano Máximo, quien fue internado durante este miércoles en la Clínica Las Condes.

En declaraciones a Cadena 3, Menem aseguró que "estoy tratando de comunicarme con la mamá (Cecilia Bolocco) y no podemos (…) No tenemos idea de lo que está pasando. Yo intenté llamar a la clínica tres veces y no me dan información… Estamos muy preocupados, ojalá no sea grave".

Zulema y Máximo habían mantenido un enfrentamiento mediático, esto luego que el joven manifestara que su hermana mayor no le permitía estar con su padre.

Desde el recinto médico informaron que Menem Bolocco se encuentra estable hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos, sin entregar mayores detalles sobre su condición.