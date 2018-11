Wilma González entregó detalles de romance con hombre 12 años menor que hace 6 años le pidió una foto como fan

Invitada al matinal de Mega, la ex chica reality, Wilma González, se refirió al romance que ha recientemente dado a conocer con un hombre 12 años menor que ella.

Ambos se conocieron en 2012 cuando él le pidió una foto como un fanático más en el Aeropuerto de Santiago.

Según González, ambos se reencontraron posteriomente en una fiesta que tenían en común y en la que él se le acercó para recordarle el primer encuentro.

Él le apostó un beso a que encontraba la imagen que daba fe de que ambos se habían conocido con anterioridad, pues ella no lo recordaba,

"Ese día yo no me fijé tanto, pero le di mi teléfono y yo no me acordaba (...) creo que me gustó, pero no le presté tanta atención, por un tema no sé si de la edad, porque uno igual se autoboicotea".

"Está guapo, pero no es sólo lo físico. Él tiene valores super lindos, tiene una familia mnaravillosa", dijo.