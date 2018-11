Faloon Larraguibel mostró su tonificada figura a casi tres meses de dar a luz

La modelo Faloon Larraguibel sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al mostrar su tonificada figura a casi tres meses de haber dado a luz a su hija Augusta.

En su cuenta de Instagram, la ex Yingo apareció después de su rutina de ejercicios. Allí levantó su polera y mostró su abdomen con "calugas".

"Ejercicio. Buena tarde para todos! (ahh y perdonen el tomate feo que me hice y ahora me tape la cara para que no me reclamen por las ojeras o por cualquier otra tontera) saludos", señaló la pareja de Jean Paul Pineda.