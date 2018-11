Diana Bolocco agradeció las muestras de apoyo por la operación de Máximo

La animadora Diana Bolocco, tía de Máximo Menem, agradeció las múltiples muestras de apoyo que ha recibido por la operación a la que se sometió el adolescente, a quien se le diagnosticó un tumor cerebral.

En un mensaje en su cuenta de Instagram, la hermana de Cecilia Bolocco habló del público, de personas cercanas y del equipo médico de la Clínica Las Condes, el que ha acompañado a su familia durante las últimas horas.

"No puedo dejar que termine el día sin agradecer. Agradecer por tanto cariño, por el amor incondicional de tantas personas maravillosas. Personas cercanas, algunos que no hemos visto hace muchos años y tantos otros que no conocemos pero que se dan el tiempo de escribir un mensaje de cariño, una palabra de aliento, de mandar buena energía o de rezar por la salud de mi sobrino. Gracias a todos y cada uno por tanto amor. También agradecer al equipo médico que hizo posible que esta operación terminara en forma exitosa permitiendo que nuestro querido Máximo se encuentre bien", escribió.

Bolocco agregó que "lo más importante de todo es agradecer como familia el tener a un niño maravilloso entre nosotros, lleno de luz, de fuerza y con un corazón tremendo y generoso. Te amamos Máximo con todo el corazón".

El joven fue intervenido durante este viernes en la mañana. Durante la tarde llegó su padre, el ex presidente de Argentina Carlos Saúl Menem, quien consiguió un permiso de la justicia de su país para visitarlo.