Hija no reconocida de Álvaro Salas: "Afectivamente no es un buen padre"

Paola Salas, hija no reconocida de Álvaro Salas, estuvo invitada al programa "Primer Plano" donde conversó sobre el conflicto judicial que enfrenta el humorista por su reciente demanda de paternidad interpuesta por Soledad Rodríguez y la relación que tiene actualmente con él.

"Él es un buen padre en el aspecto de que monetariamente siempre me ha ayudado. Pero afectivamente no es un buen padre. Lamentablemente hay papás que piensan que el dinero es lo mismo que el cariño. Y yo aprendí a vivir de esa forma con él", relató.

La mujer de 33 años es la primera hija de Salas, quien nació fruto de una relación que tuvo antes de su matrimonio. Actualmente mantienen una relación vía telefónica y la última vez que lo vio fue hace unos cuatro años.

"Yo tengo el apellido de él, pero legalmente no soy hija de él (...) por lo que me cuenta mi mamá él sí estuvo presente en mi niñez, de hecho mis primeros pasos fueron con él, pero se alejó después que se casó", sostuvo Paola.

Ahora que se reveló que el humorista efectivamente es el padre del joven de 17 años por el que fue demandado en mayo pasado, Paola señaló que le pareció de muy mal gusto que su padre haya pedido exámenes de ADN y que constantemente negara su paternidad.

"Eso es lo que más me tiene dolida, porque las respuestas que daba las espero de un chico de 20 años, que me diga que estaba curado y pasó la noche con ella y no se acuerda, pero tiene 65 años, no es un comentario que esperas de una persona así o de un papá".

Además, en el tiempo que duró el proceso legal, Salas buscó apoyo en ella: “Me decía que estaba pasando por un momento malo, y que había que ponerle el pecho a las balas, que iba a salir adelante”, señaló Paola.

Tras reconocer finalmente la paternidad, Álvaro inscribió legalmente a Matías como su hijo, algo que no ha hecho nunca con Paola. Consultada por si le gustaría que el humorista hiciera lo mismo con ella, afirmó: "No lo espero de él, porque sé que no lo va a hacer solo. Pero si lo hace... mañana yo voy a seguir haciendo mis cosas, sea o no sea reconocida por Álvaro Salas. Llevo 33 años en lo mismo, así que no creo que cambien mucho las cosas. No es un tema que esté muy presente en mi vida".