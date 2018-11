Katherine Salosny: "Algunos jefes me pidieron que me pusiera pechugas"

19:55 Autoridades de canales en los que trabajé me decían que así me veía mejor" dijo la animadora de TVN.

En la sección "Manifiesto" de Reportajes de La Tercera, la animadora Katherine Salosny repasó diversos episodios de su vida personal y profesional.

Entre ellas, la animadora dijo que "algunos jefes me pidieron que me pusiera pechugas. Eran otras épocas. Autoridades de canales en los que trabajé me decían que así me veía mejor en pantalla".

"Me negaba, me gustaban mis no pechugas. A las mujeres se les exige mucho más en televisión. La imagen siempre ha sido un tema" dijo Salosny.

La conductora de "No culpes a la noche" recordó además su reciente detención y dijo que "no soy buena para tomar. Soy sibarita, me encanta salir con amigas y tomarme mis champañas y de repente una copita de vino. Como cualquier persona normal. En la semana no tomo, trabajo, hago deporte y yoga. Han dicho cosas muy violentas sobre mí tras la detención que no son reales. Aprendí la lección. No hay que manejar cuando tomas".

La animadora también recordó su participación en la franja del Sí para el plebiscito de 1988 y dijo que "me arrepentí de inmediato. No es que años después me haya dado cuenta, me di cuenta que me había equivocado de inmediato".