Eduardo Fuentes y ausencia de la TV en la Gira Teletón: "Llamo a los canales para que no sean 'cagados' con sus rostros"

El animador de La Red hizo un llamado a los canales a sumar más rostros para el recorrido por el sur del país, y planteó que la cruzada solidaria es más de las 27 horas que dura el programa que se emitirá el 30 de noviembre y 1 de diciembre. "Yo siempre hago el llamado a los canales de televisión para que no sean 'cagados' con sus rostros, es importante tener más rostros, es la gira Teletón, no solo el programa de 27 horas", dijo tras la última jornada vivida anoche en La Serena. En conferencia de prensa con os medios dijo que, "no veo canales de televisión acá". Puntualizó que "hay algo que no logro entender. Antes para hacer un despacho, había que traer un tremendo camión, hoy es una mochila con un celular lo puedes hacer, es mucho más simple y no lo haces, la gira Teletón es muy importante porque es el heraldo del mensaje, pésquenlo un poco más", dijo, repitiendo un mensaje que ya había dado en 2017.

Sobre las razones de la ausencia de rostros, Fuentes dijo !tiene que ver con la competencia es desapiadada, donde nadie quiere dar su brazo a torcer, a veces las buenas noticias como esta no traen tanta audiencia, pero tenemos que comenzar a cambiar en ello y mejorar".

Oscarito, que estuvo animando toda la gira por el norte, y seguirá por el sur, destacó el tener la posibilidad de estar presente en todo el recorrido por Chile. "Yo estoy honrado y privilegiado de hacerlo", dijo, diciendo más tarde que el análisis de la Teletón es de haber reunido 75 mil personas desde Arica a La Serena. "Se hicieron muchas actividades en donde se innovó, siempre se visitaban los centros, ahora también fuimos a la playa, se hizo surf inclusivo, fuimos al barrio", dijo.

Eduardo Fuentes dijo que este tipo de experiencias "le llena a uno mucho el corazón". Además, acotó que "es difícil convocar gente, hoy competimos contra muchas cosas, espectáculo, shows, y sensación de desconfianza de la gente contra lo que tenemos que luchar.

El conductor de La Red también destacó la inclusión cada vez mayor de iniciativas digitales en la campaña. "Yo lo encuentro fantástico. Antes había canales de televisión, hoy el mundo es digital (..). Los cabros (niños y jóvenes) no nacieron con la Teletón en su ADN, también tenemos que ir transmitiéndole una historia de 40 años que nació analógica y que tiene que tender a digital".

Karol Lucero, quien se retiró a medio espectáculo anoche porque debió volver a Santiago, dijo en su análisis que, "me tocó estar en Arica y La Serena, y con mucho público", dijo. "Creo que el espíritu de la Teletón se manifiesta en la credibilidad", dijo antes de partir al avión para viajar. "Yo podría tener la opción de estar en mi casa acostado preparando el matinal, pero a mi me gusta estar acá colaborando, y estos pequeños esfuerzos en el tiempo te dan recompensas, te ayudan", dijo el integrante del Mucho Gusto.