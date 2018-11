Silvina Varas y su regreso con Ignacio Lastra: "Yo siempre lo estuve esperando. Ignacio es precioso"

09:45 Desde el viernes pasado la pareja que se hizo conocida en "Doble Tentación" volvió a iniciar un pololeo. "La primera vez me quebré, me puse a llorar, porque me abrazó y le dije 'te demoraste dos años'", añadió Silvina.

Los ex chicos reality Ignacio Lastra y Silvina Varas están pololeando nuevamente desde el viernes pasado. Así lo anunció el mismo modelo por Instagram, donde aparece en una imagen abrazado con la estudiante de nutrición.

Ambos llevaban seis meses de relación cuando decidieron entrar a "Doble Tentación" de Mega, donde sólo duraron un mes juntos en el encierro. Mientras ella empezó un coqueteo con el argentino Max Ferres, él inició un romance con Lisandra Silva y luego se puso a pololear con Julia Fernandes.

Ahí fue cuando Silvina, complicada emocionalmente, dejó el programa voluntariamente y nunca más volvió a saber de su ex pololo. Cuando supo del accidente donde él quedó con el 90% de su cuerpo quemado, fue una de las primeras en llegar a la Clínica Indisa.

"Después que salí del reality no vi más a Ignacio. Mientras estuvo internado nunca pude verlo cara a cara, me quedaba fuera acompañando a la familia. Yo no sabía nada de él, exceptuando lo que veía en la tele o en la prensa", relató la modelo a Lun

Silvina, quien está feliz con el reencuentro, añadió que se volvieron a encontrar hace poco. "Fue un reencuentro en todo sentido. Cuando lo volví a ver en persona, ahora hace poco, la primera vez me quebré, me puse a llorar, porque me abrazó y le dije 'te demoraste dos años' (para volver a estar juntos). Yo siempre lo estuve esperando, se demoró todo ese tiempo no más".

En la publicación de Lastra donde anunció que nuevamente con Silvina volvieron a pololear, el modelo escribió que para él era ciencia ficción poder tener una pareja.

"Para él es ciencia ficción, para mí siempre ha sido lo mismo. Es la misma persona de siempre y eso es lo que más me gusta. Sigue igual a como era aunque esta mas centrado. El tema físico tampoco es tema para mí, Ignacio es precioso, me derrito por él, me hace temblar las patas, para mí es perfecto y él lo sabe".