Cecilia Bolocco por su hijo: "Esto es un milagro. Es un regalo que mi hijo nazca por segunda vez"

13:00 La ex modelo y diseñadora, agradeció entre lágrimas el cariño que recibió en redes sociales y las múltiples cadenas de oración. Máximo Menem será dado de alta hoy. "Es el día más feliz de mi vida después del nacimiento de mi hijo", dijo.

Cecilia Bolocco se refirió por primera vez al estado de salud de su hijo, Máximo Menem, quien fue operado el viernes pasado de un tumor cerebral en la Clínica Las Condes.

Muy emocionada y con lágrimas en el rostro, la ex modelo agradeció el cariño de quienes le escribieron en redes sociales y las múltiples cadenas de oración.

"Estoy muy feliz, es el día más feliz de mi vida después del nacimiento de mi hijo (...) Para mí esto es un regalo, que mi hijo nazca por segunda vez".

El equipo médico que la acompañaba en la conferencia, se mostró sorprendido por la rápida evolución del adolescente de 14 años y añadieron que será dado de alta hoy lunes, mismo día en que además está de cumpleaños.

"Yo le pedí a la clínica poder estar en esta instancia para poder agradecerles a todos. Cuando entré a pabellón con todo el equipo que operó a Máximo, yo sentí mucho amor y sentí que mi hijo estaba siendo protegido y no me cabe duda que eso fueron todas las cadenas de oraciones. Yo sentí que la Virgen lo protegió y que Jesús también intervino", señaló la diseñadora de modas.

Bolocco relató que desde que supieron la noticia del tumor de Máximo y la necesidad de operarlo, fue todo muy rápido. Y aunque en todo momento le entregó tranquilidad a su hijo, ella sintió mucho miedo, especialmente durante la extensa cirugía.

"Tuve mucho miedo. Era una agonía por dentro, pero tenía que estar tranquila por fuera. Es muy difícil decirle a un niño de 14 años que entrará a pabellón para sacarle un tumor de su cabeza (...) cuando él salió de cirugía y me dijo '¡mamá, lo hice!, no me morí', ahí lo abracé, le di un beso y se durmió", sostuvo.

Bolocco, quien confesó estar "infinitamente agradecida" de todos los mensajes y el apoyo que recibió de tantas personas, reiteró que éste, era el día más feliz de su vida.

"Hace 15 años salí de esta clínica con Máximo en brazos y hoy soy más feliz que aquel día. Esto es un milagro, el milagro del amor y de la oración de tantos", añadió la ex Miss Universo, quien también agradeció el apoyo incondicional de su actual pareja, el empresario José Patricio Daireen, alias "Pepo". "Yo me habría derrumbado sin el apoyo de él y sus hijos".

Asimismo, se refirió a la breve visita de Carlos Menem en la clínica el sábado pasado y afirmó que ella primero lo conversó con Máximo, pues los recientes episodios que vivió el adolescente en Argentina también le afectaron mucho.

"Fue todo muy normal. Yo los acompañé. Carlos se sentó y se tomaron de la mano. Él no tenía muchas ganas cuando le conté que (Carlos) había llamado, pero al día siguiente de la cirguía sí quería hablar con él. Y dije que bueno porque sería importante que lo pudiera ver, pero había que preguntarle a Máximo para que estuviera tranquilo. Al día siguiente de la operación le pregunté y me dijo, 'sí, que pase mamá, pero sólo él'. Fue muy bueno que se vieran".

Para Máximo fue muy complejo asimilar todo este proceso, según relató Cecilia: "Es un niño muy inteliente y perceptivo. Estaba preocupado y sabía que algo tenía, y me decía 'mamá, ¿por qué me pasan estas cosas a mí?' y yo le decía que a todos nos pasan cosas tremendas en la vida y que tiene que pensar en las cosas maravillosas. Le dije que son pruebas porque seguro se está preparando para algo importante".

Tras su conferencia, se dirigió hasta la habitación de su hijo para terminar los papeleos para hacer oficial el alta médica: "Quiero que ustedes puedan verlo", finalizó.