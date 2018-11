Eduardo Fuentes respondió a usuaria de redes sociales que le pidió ayuda para salvar su matrimonio

Las celebridades conectadas con el público a través de las redes sociales reciben distintas propuestas y pedidos, los que van desde una causa solidaria hasta un simple saludo. Pero el animador Eduardo Fuentes leyó una solicitud insólita, que terminó respondiendo con firmeza y una reflexión.

Resulta que una usuaria de Instagram le escribió un mensaje por una especie de "campaña" que estaba iniciando con famosos para salvar su matrimonio.

"Disculpe molestar Sr. Eduardo Fuentes, pero quisiera solicitar si me puede apoyar en esta causa. Estoy realizando una cruzada con diversas personalidades, ya que estoy pasando una crisis matrimonial muy severa y quiero demostrar a mi esposo lo mucho que lo amo, es algo tan simple como subir una foto con un cartel que diga #CésarThanniaTeAma. Ruego su cooperación en esta causa para salvar una familia. De antemano muchas gracias", expresó.

Sorprendido con esto, el conductor de "Mentiras Verdaderas" decidió compartir el mensaje donde le contestó a la mujer y habló del valor de enfrentar los problemas en el "mundo real".

"Estimada seguidora, espero no tomes a mal lo que te quiero decir, pero sin ánimo de dar un sermón (no soy quién, no tengo autoridad para ello y tampoco me gusta recibirlos) te quiero contar algo que es bien evidente, pero que me parece aún no ves: en el mundo las cosas no se solucionan solo con un HT. ¿Y por qué lo digo ahora y de esta manera? Porque cada vez más nos estamos llenando de campañas de bien común que los usan… pero no basta con esto. No. Son solo letras. ¿Qué saco con apoyar una causa si en el mundo real no hago aportes concretos?", escribió-

El comunicador agregó que "he visto tu mensaje, pero es mi deber decirte que si de verdad estás pasando por lo que dices y si de verdad quieres arreglar lo que ocurre vuélcate al mundo real. Este es virtual. Dedícate en lo concreto y deja de perder tiempo pidiendo fotos inútiles de mi o de cualquiera con un letrero. Por último, toma en cuenta qué hay iniciativas más relevantes para el planeta que podrían necesitar ese espacio de difusión que tú hoy solicitas. Te deseo larga y buena vida. Sé feliz en el mundo real. En este, los filtros hacen parecer feliz cualquier cosa. (Este mensaje llegó de forma pública, por eso la respuesta la hago abierta)".