Antonella Ríos luce tonificada figura y contó cómo lo ha logrado

La actriz Antonella Ríos ha experimentado un drástico cambio físico como resultado de su constante entrenamiento en el gimnasio.

Desde hace tiempo que la locutora radial decidió cambiar sus hábitos alimenticios, tal como ella lo ha revelado en redes sociales. En uno de sus post, Antonella contó que "dejé el pan (me hinchaba), el copete y las harinas) y hasta ando más liviana de energía".

Una dieta balanceada y una rutina en el gimnasio, la que ella invita a sus seguidores ver como un "trabajo más" para no declinar, le ha permitido bajar varios kilos y demostró que a sus 44 años luce mejor que nunca.

"Esto es ego pero principalmente satisfacción por llegar a un punto de motivación que no yo conocía en mi. Cuesta pero cuando se te mete un objetivo o entiendes lo bueno que es mover “la machine” tú le das y le das ...busca tu estímulo! Me alegra que me escriban muchas mujeres para decirme que se inspiran y se motivan de hacer el desafío de potenciar el cuerpo y por ende la mente! Las quiero. Es ego, sí. Pero satisfacción también", escribió juntoa una fotografía donde luce sus abdominales y brazos tonificados.

Entre otro de los tips, además de la alimentación, Ríos dijo que es necesario ejercitarse ojalá más de tres veces a la semana. "Lograr cambiar el estilo de vida , no hacer la dieta del pepino, es tener conciencia de cada cosa que comemos", añadió.