Flavia Medina respondió las críticas que recibió por publicar una fotografía de su trasero

La argentina Flavia Medina reaccionó ante diversas críticas que recibió tras publicar una imagen donde luce su trasero.

En la fotografía, la exchica reality luce unos shorts de jeans ajustados que resaltan sus nalgas y unas botas cortas.

Fue en esa postal que una de sus seguidoras escribió: "No faltan las típicas minas que suben fotos mostrando el poto, dan risa", a lo que la ex de Tony Spina no dudó en responder: "más risa me dan tus fotos en polera tratando de ser sexy y sin embargo lo haces niña".

Otro de los mensajes que le llegó fue: "¿Por qué siempre mostrando el poto? creo que tienes otras cualidades que mostrar", crítica que la trasandina también respondió: "señora, me muestro entera, o solo vio esta foto? no entiendo".

La seguidilla de post siguió: "Tan hermosa que eres que no tienes por qué mostrar el trasero", a lo que Flavia dijo: "por qué? si a mi trasero lo encuentro hermoso y es parte de mi cuerpo. En qué te afecta?".

Y como las críticas no cesaron, la modelo les entregó un anuncio a sus seguidores: "Mi trasero es arte, es más, voy a subir una en ropa interior, para todas ustedes", algo que concretó al compartir una segunda imagen en ropa interior: "Y esta va dedicada a las que dicen que cómo puedo subir fotos de mi trasero? Señora esta foto es arte".