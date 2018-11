Ruth Gamarra se convirtió en abuela y mostró a su nieto por Instagram: "Estoy en las nubes"

Ruth Gamarra se encontraba animando un showroom en Puerto Varas cuando recibió el llamado. A su hija Kiara de 21 años se le adelantó el parto a los 8 meses de embarazo y la ex bailarina de Mekano de 42 años tuvo que volver rápidamente a Santiago para poder estar en el parto de su nieto.

"Tenía fecha para el 16 de diciembre, pero este lunes el novio la llevó (a la clínica) porque ya no aguantaba los dolores", relató Gamarra a Lun.

La ex Mekano dijo que parecía una loca en el aeropuerto pidiendo ayuda para poder volver, porque de ida se había ido en bus. Tras la odisea que pasó, llegó a tiempo a la Clínica Santa María donde nació Luciano Mateluna.

"Estoy en las nubes, no dormí nada de puro nervio porque tenía que viajar y no tenía pasaje pero me siento en las nubes, lo único que quería era verle la cara a mi nieto", añadió.

Pero aunque sueña con abrazarlo, no lo ha hecho. "Llegué toda resfriada del sur, entonces no he podido acercarme ni a Kiara ni al niño".

La modelo compartió una imagen de Luciano en redes sociales donde le dio la bienvenida: "Les presento a mi nieto! La bendición que nos envío Dios. Gracias Diosito. Agrandamos nuestra hermosa Familia. Hija mia, me siento tan orgullosa de ti".