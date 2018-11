Leonor Varela escribió emotiva carta para su hijo Matteo en el día de su cumpleaños

La actriz chilena Leonor Varela escribió una emotiva carta para su fallecido hijo Matteo, quien este martes hubiese cumplido 6 años.

Aunque anoche había publicado los primeros mensajes por la fecha, la nacional decidió usar su cuenta de Facebook para entregar un escrito más extenso en memoria del pequeño, que murió el viernes pasado tras sufrir una compleja enfermedad degenerativa.

En el texto, Varela señaló lo siguiente:

Tuvimos unas hermosas vigilia y ceremonia aquí en casa, repleta de amigos y flores enviadas desde todas las esquinas del mundo. Y me siento segura, sostenida por una cadena de amor masiva por todos aquellos que alguna vez vislumbraron tu sonrisa, en persona o gracias a una foto. Porque verte, era enamorarse. Sentir tu esencia era caer rendido a los pies del Amor. Eres magia pura, hijo mío… Cuánto extraño no poder tocarte, ver esos ojos. Bendito seas por dejarme seguir escuchando tu risa desde el otro lado, allá donde ahora estás.

Respiro profundo y me empapo de tu esencia, Matteo hermoso. Desde que estabas en mi vientre tú y yo hemos tenemos una comunicación no verbal. Quizás por eso para mí es más fácil no ser engañada por el velo que separa este mundo del otro. Estás aquí conmigo, en el silencio y en el amor de esta casa. Estás aquí conmigo, llenando mi corazón. Te sé feliz! Libre de un cuerpo que no tuvo la bondad de servirte bien, saltando y corriendo al borde del mar como siempre te soñé… Me duele no estar ahí a tu lado y compartirlo en persona, pero más fuerte aún es la felicidad de saberte feliz. Entero. Rodeado de maestros y ángeles, en brazos de la Virgencita. Por eso he tenido la entereza para sostener a mi marido y contener a Lunita estos días. Ojalá la siga teniendo… Solo tengo miedo de que algún día esta cercanía que siento contigo se desvanezca como un recuerdo distante, porque no quiero y no puedo vivir sin ti. Y me conformo que sea así, pero no estoy dispuesta a perder esto también. Por eso escribo, te hablo, y camino en silencio. Y sé que ese miedo no es más que eso, un miedo del cual me libero con cada respiración.

Qué afortunada he sido de poder acompañarte en el último tramo de tu vida en esta tierra, de forma consciente y con profundo respeto de tus tiempos. Hace meses que sabía que te querías ir. Me tomó tiempo verbalizar lo que me decías en mi corazón y hacer las paces con ello. Una vez asumido y aceptado tu aviso, tuve que controlar la ansiedad de saber cuándo y cómo sería, tarea que no se me hizo fácil durante estos últimos meses. Que mi marido me perdone, pero gracias al camino recorrido junto a ti, he vivido la forma de amor más incondicional que existe. Bendita yo. Bendita yo de dejar que te vayas en paz, de liberarte, porque hacer eso fue también la mejor forma de amarte. Porque para mí, tú siempre viniste primero.

Tengo mucho que agradecerte, demasiado para enumerar… Solo te doy las gracias por haber confiado en mí para cuidarte, por haber usado mi voz para luchar, por haberme guiado para atender cada una de tus necesidades. Sé que amaste con locura a tu papá, a tu hermana, a las hermosas mujeres que me ayudaron a cuidarte desde que eras un bebé, así como también a toda tu familia y amigos. Hijo mío, eres mágico: tu valentía, fuerza y alegría son incomparables! Tu legado es tanto más grande que tus cortos años en esta tierra! Supiste tocar y abrir el corazón del millones de personas que solo te vieron en mis redes sociales. Porque verte era amarte.

Por eso les pido a ustedes, a todos los que me leen, que no estén tristes. Al contrario, les pido que celebren la existencia de Matteito compartiendo conmigo qué fue lo que él dejó en ustedes. Cómo los conmovió? Cómo afectó sus vidas? Qué aspecto de mi hijo los tocó?

Gracias Vida.