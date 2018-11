Movilh incluyó a Alberto Plaza en el "ránking anual de la homofobia y la transfobia"

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) arremetió contra el cantante Alberto Plaza y lo incluyó en un "ránking anual de la homofobia y la transfobia" por sus polémicas declaraciones sobre el mundo trans.

En una entrevista a radio Cooperativa, el intérprete expresó que "es una canallada enseñar a niños normales que la transexualidad es algo normal y que, si quieren, mañana se pueden cambiar de sexo (…) La persona que se percibe así mismo con otro género, con otro sexo, otro género, está teniendo una alteración de la percepción como podría tenerla alguien que percibe que tiene otra edad".

Plaza también habló sobre la actriz Daniela Vega, expresando que "se percibe así misma como mujer y no me puede obligar a mí a que tenga la misma percepción. Yo voy a percibir lo que yo veo, no lo que ve ella. Yo veo un hombre que esta haciendo el rol de mujer".

Oscar Rementería, vocero del Movilh, rechazó estos dichos y señaló que "la única canallada es de la Plaza cuando habla desde la ignorancia, los prejuicios y la transfobia provocando con ello daño a dignidad de niños y niñas trans".

"Tratar de anormal a las identidades de género diversas, suponer que la transexualidad se enseña y que el cambio de sexo legal es un problema, constituyen, por donde se mire, discursos de odio. No se trata de una simple opinión, sino que de una evidente discriminación que, de paso, violenta el interés superior del niño y de la niña", dijo.

"La ausencia de valores, de solidaridad y de empatía es lo que además lleva a este sujeto a tratar de hombre a Daniela Vega y relacionar a la transexualidad con un alteración, sin más argumento que el propio odio interno que de seguro persiste en Plaza", añadió.

El dirigente aseguró que el cantante es "merecedor de entrar en el ránking", ya que según él ejerce "violencia verbal hacia los niños y niñas trans".