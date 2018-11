Pancha Merino sacó carcajadas en su nueva faceta de comediante

La actriz Francisca "Pancha" Merino debutó con una nueva faceta: se presentó como comediante con su propia rutina de stand up comedy en Barrio Italia.

La presentación duró sólo 15 minutos pero sacó carcajadas del público: "Me sentí súper cómoda", afirmó la ex panelista de Bienvenidos a Lun

Pancha preparó en dos semanas su rutina en donde se dedicó a "auto columpiarse" por su estigma de "cuica pesada", por sus labios intervenidos y por su personaje en Adrenalina.

"Quería aprender la técnica de la comedia para no volver a meter la pata. Antes metía mucho la pata por tratar de rematar con un chiste", relató.

La actriz dijo que está pensando dedicarse al stand up comedy. "Estoy viendo. Voy a estar todos los martes acá en el Comedy. No te digo que pretendo llegar a Viña, pero me quiero manejar bien en el humor, que sea algo más improvisado que libretado". El mismo animador, Pato Pimienta, dijo al cerrar su rutina que "tengo la impresión de que está funcionando".

"Yo debería haber sido la Benjamín Vicuña en versión mujer, no dejando títere con cabeza (...) Soy un imán para los hombres pencas. El otro día cometí el error de meterme a Tinder, me hicieron match puros pasteles: el negro Piñera, Álvaro Salas, Rafael Garay, puros cachos. Sepan hombres presentes que no somos princesas, no necesitamos que nos rescaten y no queremos al príncipe azul, queremos la píldora azul", fue parte de su presentación.