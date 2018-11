Beto Cuevas recordó ninguneo de Luis Miguel en estudio de grabación

En el programa “No culpes a la noche” de TVN, el ex vocalista de La Ley, Beto Cuevas, recordó una vez que se encontró con Luis Miguel en un estudio de grabación y se sintió ninguneado por el artista mexicano.

Cuevas dijo que al momento del encuentro “soy súper educado y siempre saludo a todo el mundo. Entonces llegué y lo miré, pero pasando. No onda ‘hora que tal, dame una selfie”, consignó el sitio AR13.

El cantante añadió que “recuerdo que ‘Luismi’ en esa época me miró de pies a cabeza, me miró los zapatos y no pescó”.

“Lo encontré medio agresivo” dijo Cuevas y sostuco que “a lo mejor tenía un prejuicio, no lo juzgo como persona”.