Pampita negó reconciliación con Juan Mónaco: "Nos gusta vernos, nos queremos mucho"

Carolina "Pampita" Ardohain aclaró los rumores sobre que habría vuelto con su ex galán argentino, el tenista Juan Mónaco.

La modelo trasandina confirmó que se encontró con su ex pololo en el departamento de él, pero que no hubo ninguna intención amorosa en esa cita.

"No lo veía hace muchísimo, no sabía nada de su vida. Se estaba por ir de viaje. Me llamó, me dijo ¿charlamos? y le dije que sí, que charlemos", sostuvo a "Los Especialistas del Show".

La ex de Benjamín Vicuña relató que fue una llamada que la tomó por sorpresa cuando estaba en el gimnasio. "Me fui así, sin ducharme, asquerosa. Pero no pasa nada, era para charlar y saber de nuestras visas, fue solo un rato (...) No fui a conquistarlo ni nada, no era una cita romántica y no quedamos en nada. Nos gusta vernos, nos queremos muchos".

La pareja terminó la relación a fines de mayo y desde entonces que no se veían. Por ahora, Pampita aseguró que sigue soltera.