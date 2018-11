[VIDEO] Oriana Marzoli y su ex Álex Consejo retomaron una relación de amistad en España

16:00 La ex pareja que se hizo conocida en diferentes reality de Mega compartió un video juntos. Aseguran que están más maduros y que no existe nada amoroso entre ellos.

La polémica ex chica reality, Oriana Marzoli, compartió varios videos en sus redes sociales junto a uno de sus ex, Álex Consejo.

La venezolana radicada en España se hizo conocida en su paso por el reality "Amor a Prueba" donde llegó con el italiano Tony Spina. Posteriormente apareció Álex, quien también tuvo un rol protagónico otro reality, "Doble Tentación", donde inició una relación con la argentina Paula Bolatti.

Sin embargo, Marzoli dejó impactados a sus fanáticos al compartir el material con su ex, con quien teminó bastante enojada tras el término de uno de los encierros.

"Llevarse así con una persona que es importante en tu vida... Es que hay que ser adulto, mayores, él me aconseja, yo lo aconsejo", señaló la rubia.

El mismo español le dijo que ahora estaba "más tranquilita". "Y es que la gente madura, la gente cambia, mejora, y ese es mi caso, gracias", añadió Oriana.

Para resolver de inmediato las dudas del sus seguidores, Marzoli aclaró que no han vuelto ni están comenzando una relación.

"Ahora resulta que no se puede ser amiga de un ex, no hemos vuelto, ni tenemos nada, ni zorreamos, nada", sostuvo.