Los memes que dejó la ausencia de Dua Lipa en Lollapalooza 2019

Este miércoles se dio a conocer el Line Up de Lollapalooza 2019 y los fanáticos manifestaron su rechazo al darse cuenta de la ausencia de Dua Lipa entre los artistas.



La cantante británica del momento era una de las más esperadas en nuestro país y no está dentro de los invitados, por lo que muchos usuarios no dudaron en compartir algunos memes:

Incluso la Municipalidad de La Florida se quejó de que no venga la intérprete de " Be The One" y escribieron: "Nos sentimos decepcionados ?? ¡¿DÓNDE ESTÁ DUA LIPA?"