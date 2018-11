La Teletón pondría fin a la Vedetón en 2018

17:50 La tradicional presentación nocturna -que hace años cambió su nombre a Triángulos de Fuego- ya no sería parte del programa. El conductor Eduardo Fuentes, dijo que el segmento tenía un “aspecto simbólico más que práctico” y que este año "no hay vedetón"

Desde la Teletón aún no confirman la baja de la vedetón, pero lo cierto es que en 2017 a esta altura ya se sabía de quienes participarían de la nueva versión del espectáculo de madrugada, el que pasó a llamarse “Triángulos de fuego”. Hoy, no hay nombres, ni menos preparaciones. La razón: podría no haber vedeton.

Si bien desde Teletón han declinado confirmar o descartar el fin del segmento de madrugada, uno que esbozó el fin del bloque fue el animador Eduardo Fuentes, quien animó varias noches de la Gira de la Teletón por el norte.

Consultado por Soy Chile sobre si participaría en el segmento, Fuentes dijo que “ya no va la vedetón, no hay vedetón… como no podía animarla yo”.



El conductor, añadió también que el segmento tiene “un aspecto más simbólico que práctico”.

Pese a esta ausencia, señaló que igualmente está a disposición para participar de las otras secciones de la noche.