[VIDEO] Uso de playback de Thalía y Natti Natasha quedó en evidencia en pleno show

Un bochorno momento fue el que vivieron la cantante mexicana Thalía y la reggaetonera dominicana Natti Natasha, quienes quedaron en evidencia con el uso del playback en pleno concierto.

Las artistas se presentaron en The Forum en Los Ángeles interpretando su éxito "No me acuerdo", cuando un problema en la pista de audio prácticamente apagó la voz de ambas.

En ese momento lo único que les quedó fue improvisar. La experimentada azteca salió a cantar a su estilo, mientras que la joven intentó sumarse sin mucho entusiasmo.

Pese a que el público se sumó al momento, en las redes sociales los fans mostraron su decepción por la calidad vocal de las cantantes en un verdadero show en vivo.