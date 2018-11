Hijo de Menem criticó a Cecilia Bolocco: “Empezó a hablar mal de Zulemita y de mí”

10:59 Carlos Nair abordó el viaje que realizó el ex presidente argentino, para la operación de su hijo.

Carlos Nair Menem, hijo del ex presidente argentino Carlos Menem, se refirió en una entrevista con el programa de la TV trasandina, Intrusos, al viaje que hizo su padre a Santiago para visitar a Máximo Menem, luego de que el menor de edad fuera operado de un tumor cerebral.

“El el primer día que llegamos, no lo dejaron verlo. Cecilia (Bolocco) había pedido que las familias no se cruzaran. Llamamos todo el día y no atendió. Y dijo ‘bueno, mañana volvemos y lo vemos’” dijo Nair.

“Nos dijeron que podía verlo sólo mi papá, lo fuimos a acompañar, entró, lo esperamos. Entró con Cecilia, la doctora salió contenta porque estaba contento Máximo. En esa charla Cecilia empezó a hablar mal de Zulemita y de mí, papá no nos dijo exactamente qué dijo y esas cosas no están bien”. añadió.

El hijo de Menem planteó que “ya tendrá tiempo de hablar mal de nosotros (Cecilia Bolocco). Es provocativa, cuando salió dijo que no lo quiso ver, agradeció a Chile, pero a Argentina no, y acá se hizo cadena de oración”.

Consultado sobre por qué el padre de Máximo Menem no se quedó al cumpleaños del joven, Nair aseguró que “el clima no era de que le abrieran las puertas. Mi papá no es un tipo de estar obligando, eso tiene que nacer, ‘¿no te quedas al cumpleaños de tu hijo?’, ya de entrada eran familias separadas”