Don Francisco y el fin de la Vedetón: “La sociedad cambió”

En conversación con La Tercera, el animador Mario Kreutzberger, Don Francisco, se refirió a la decisión de la Teletón de suprimir el bloque de trasnoche del bloque, conocido como Vedetón.

“Habrá algo alternativo. No conozco los detalles de los cambios, pero es un gran desafío para nosotros. Pasa que la sociedad cambió y la Teletón tiene que ver también con un cambio social, no se puede quedar estancada” dijo el animador.

Don Francisco añadió que “hace 40 años, no había ni un celular, no había cable y había solo tres canales de televisión. No existía internet tampoco. Entonces, cómo se ha mantenido la Teletón, adaptándose a los nuevos tiempos”.