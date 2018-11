[VIDEO] Fran Sfeir y Juan Pablo Queraltó revelaron que estuvieron separados por 24 horas

El matrimonio compuesto por la cantante Fran Sfeir y el periodista Juan Pablo Queraltó es uno de los más sólidos del mundo del espectáculo, por lo que era difícil pensar que pasara por alguna crisis profunda. Pero fueron ellos mismos los que asumieron que hubo un profundo quiebre que casi los separó.

En una entrevista al programa "Síganme los buenos" de Canal Vive, la pareja reveló que un poco antes de casarse, en marzo de 2017, tuvieron una quiebre sentimental que se extendió por solo 24 horas.

"La verdad, supe que era el hombre de mi vida un día que lo perdí", señaló la hija del ex candidato presidencial, Alfredo Sfeir.

El actual panelista de "Primer Plano" agregó que "fue en una nueva etapa, estaba llegando a Canal 13. Mucha confusión en la cabeza. Mucho estrés. Estaba muy estresado. Y sentía que no estaba brindándole el amor que necesitaba la Fran, o que necesitábamos juntos".

"No eran ganas de escapar. Era un momento donde me sentía muy agobiado con el trabajo, con lo que estaba viviendo, que no sabía diferenciar bien, ni explicarle, que yo quería darle más tiempo a la Fran y quizás no podía. Era una estupidez", expresó.

El comunicador confesó que "al final era un rollo mío, muy malo y muy penca. Y ahí nos dimos cuenta y la Fran le hizo un click súper importante. Este término no duró más de 24 Horas. Fue muy cortito. Pero estando los dos separados, nos damos cuenta la importancia del uno para el otro".

Tras esto los dos consolidaron su romance, se casaron y hace unos meses tuvieron a Amador, su primer hijo.