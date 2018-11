Sabrina Sosa despidió la Vedetón con una sensual imagen: "Ojalá en un futuro regrese"

18:00 La modelo argentina participó dos veces de la sección que no se hará durante este año.

La modelo argentina Sabrina Sosa publicó una sensual imagen para despedir a la Vedetón, sección de la Teletón que no se hará durante este año debido a una reformulación de la programación nocturna de la campaña.

A través de su cuenta de Instagram, la trasandina mostró una foto de una de sus dos participaciones en el evento.

"Adiós vedeton!!! Hermosas dos experiencias participando de esta sección ! Ojalá en un futuro regrese bueno no se si en ese momento estaré para vedeton jajaja En la sección talentos me anotare para … cantar !!!!! no nono, mejor para bailar o actuar", escribó.

La organización de la cruzada solidaria afirmó que el evento desaparecía para "adaptarse a los nuevos tiempos". Será reemplazado por una "Madrugatón" que tendrá música, humor e imitaciones de famosos.