Dominique Gallego lució foto en bikini y generó debate entre sus seguidores

Aprovechando un día de sol en el sur de Chile, Dominique Gallego compartió una fotografía tomando sol en bikini.

Pero la imagen que la ex chica reality publicó en su cuenta de Instagram, generó debate entre las usuarias, quienes remarcaron las estrías de su cuerpo y las asociaron a su maternidad.

"Espectacular po ni se nota que tiene hijos jaja linda", comentó una persona, mientras otra remarcó "sí se le nota".

De inmediato se encendió el debate, donde la mayoría no estuvo de acuerdo con la crítica.

"Las estrías de los pechos es obvio que lo dicen por eso, en vez de ver qe ella es feliz con lo que tiene y harto poco le importa los comentarios si no hubiera editado su foto pero no.. muestra tal cual es eso habla mejor de ella mujer the rial!!!", respondió una seguidora.

"Oye las marcas de la maternidad son hermosas, se le nota en las estrías de los pechos, ella es muy guapa pero no tiene nada de malo en tener estrías", agregó otra cibernauta.