[VIDEO] El Clan Rojo y Noche de Brujas cerraron la fiesta de la Teletón por regiones en Coyhaique

Con un gimnasio regional de Coyhaique bailando a ritmo de los éxitos de la agrupación tropical "Noche de Brujas" terminó la madrugada de este lunes la Gira Teletón, la que comenzó en Arica y recorrió el país en dos semana, con espectáculos diurnos y nocturnos, y desplazamientos en bus, tren, avión y hasta microbuses.

El show de Coyhaique comenzó poco después de las 21:00 y tuvo a Noche de Brujas y el Clan Rojo como los protagonistas de una noche con 3 mil personas en las gradas y la cancha del recinto regional.

La jornada fue animada por Eduardo Fuentes, Oscarito y Karol Lucero, tres de los animadores que durante más noches estuvieron conduciendo las jornadas solidarias.

Quien abrió la noche fue el circo de Pastelito y el Tachuela Chico, humor nacional que hizo reír a carcajadas a los asistentes, gran parte jóvenes y niños.

Después llegó el turno del romanticismo de Vian Yovi, hermanos que con su romanticismo encendieron las primeras linternas de celulares y transformaron el gimnasio en un verdadero karaoke.

Ya cuando el romanticismo se instalaba, llegó el turno de Don Rorro, quien junto a Sinergia puso la cuota de rock de una jornada que no se repetía hace un par de años en la Región de Aysén.

Luego de Sinergia llegó el momento de Rojo, cuyo Clan revolucionó la gira desde Arica. El espacio de TVN estuvo durante toda la gira, llevando sus coreografías y canciones a cada espectáculo nocturno en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, además de más de una decena de ciudades que recibieron espectáculos diurnos. Esta noche el clan estuvo conformado por Juan Ángel, Toarii, Emilia, Matías, Geraldine, Chantal, Millaray y Camila.

Matías Falcón, uno de los que participó en casi todas las fechas, dijo que la gira Teletón "es el final de una linda etapa, una maravillosa experiencia". El bailarín del espacio de TVN dio las gracias a Teletón por haberlo considerado en la gira. "Me voy con el corazón lleno de amor porque recorrí Chile con una causa que me gusta, y compartir con los niños que nos ven en televisión, me deja contento que a mis 25 años por primera vez entendí la Teletón".

Quien también estuvo gran parte del recorrido fue Chantal Gayoso. Tras la presentación, la integrante del Clan Rojo dijo que "ha sido increíble, inolvidable. Creo que lo más importante es conocer los centros de la Teletón, nunca había ido".

Sobre el impacto de Rojo en las ciudades, Chantal dijo que "como clan nunca esperamos que fuéramos a tener tanta ovación, estamos felices, disfrutando". Agregó que "por esta linda causa tenemos que hacer esto, y mucho más".

Todo concluyó con la música de Noche de Brujas, agrupación que transformó el gimnasio en una verdadera fiesta. Lo hizo de la mano de sus éxitos más conocidos. Todo concluyó poco antes de las 0:30.