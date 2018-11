Paulina Rojas y sus opciones de asumir como animadora de La Mañana de CHV: "No depende de mí"

La periodista Paulina Rojas, quien quedó supliendo en La Mañana de Chilevisión, algunas de las funciones de la ex animadora, Carolina de Moras, se refirió en conversación con La Cuarta, a las posibilidades de asumir oficialmente el rol.

"La Carola se fue recién y entonces encuentro nada que ver que yo hable de ese tema, siento que hay que ser respetuosa. Yo no estoy ocupando el puesto de ella, hago las menciones y se ve como eso. El que está animando ahí es el Rafa" dijo Rojas.

La profesional además dijo que "no siempre la que reemplaza es la sucesora, así pasa al menos en televisión. Generalmente es alguien de afuera u otra persona del mismo canal, a mí nadie me ha dicho nada".

"Ser animadora no depende de mí… Sigo como panelista de 'La Mañana de Chilevisión' y no sé muy bien que va a pasar el próximo año. Esta es la época en que se mueven los contratos".

Rojas además dijo sentirse bien en su rol de panelista y sostuvo que en la disputa entre la ex animadora del matinal, Carolina de Moras y la también ex panelista, Pamela Díaz, optó por ser neutral. "Una no tiene que meterse ahí. Me llevo bien con las dos y no me meto. A la Pame la conozco hace mucho más tiempo, a Carola le tengo mucho respeto y la encuentro encantadora".