Aylén Milla reveló que está en pareja con un chileno desde hace un mes y medio

10:26 La argentina no entregó más detalles sobre su nueva relación ni del misterioso galán. Eso sí, aclaró que está muy feliz y tranquila.

La ex chica reality, Aylén Milla , fue una de las más alabadas en la pasada alfombra roja de los Copihues de Oro 2018.

Fue en esa instancia en que la trasandina reveló que no está soltera, sino muy bien acompañada de un misterioso galán; noticia que impactó a varios de sus seguidores pues ella ha mantenido total hermetismo sobre su corazón en redes sociales.

"Me siento súper bien, muy feliz. Estoy acompañada. Es una muy buena persona", dijo la ex polola de Marco Ferri y añadió que está en pareja desde hace un mes y medio.

Aylén, que se hizo conocida en el reality "Amor a prueba" cuando ingresó con Leandro Penna, afirmó que su nueva conquista es un chileno, pero no quiso entregar más detalles.

"Todavía no se puede saber. No puedo dar pistas", acotó a Mega.cl . En tanto, cuando le preguntaron si esta persona era del mundo de la farándula o no, añadió que estaba "entre medio", sin dar más pistas.