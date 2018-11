Ignacio Lastra: "No imaginé volver a dar besos"

Ignacio Lastra se refirió a cómo comenzó su nueva relación amorosa con Silvina Varas. Hasta el momento, el joven sólo había compartido la noticia de su pololeo y luego aclaró que no se trataba de un "tongo", como muchos de sus seguidores le dijeron.



En entrevista con Lun, el ex chico reality relató que el día que se reencontró con Silvina conversó largas horas con ella y que nunca pensó en que pasaría algo después.

"Juntarme con ella me dejó volando, me pasaron cosas y a ella también. Esa noche no pude dormir. Me nublé un poco porque sé que a la última persona que vio fue al chico guapo que yo era", contó Lastra.

Esa última vez que se vieron fue cuando la estudiante de nutrición salió del reality de Mega, Doble Tentación, mientras Lastra había iniciado una relación con Julia Fernandes.

De todas formas, el ex chico reality indicó que "jamás tuve miedo de que me viera, como no fui a juntarme con ella con una segunda intención, ese no era tema. Después, cuando caché que algo nos había pasado, ahí me puse a darle vueltas".

El pololeo vino rápido. Días después se volvieron a juntar y se sinceraron: "Le dije en broma que ella me tenía que pedir pololeo, pero al final se lo pedí yo. Me dijo que sí y de inmediato nos preguntamos si nos estaríamos apresurando. La quedé mirando y le dije: siempre hemos sido así, es nuestra fórmula ser espontáneos".

Tal como Lastra había compartido en Instagram, donde dijo que volver a pololear era como de ciencia ficción para él, sostuvo que nunca pensó que volvería a pololear con Silvina.

"Es cuático. En un momento yo les decía a mis mejores amigos que nunca más iba a tener novia ni menos una tan guapa. Si la miro y me persigno. Tampoco imaginé volver a dar besos (...) me gusta dar besos. No seré el besador de antes, pero creo que soy mejor porque hay más sentimientos involucrados y más gratitud hacia Silvina".

Sobre la cirugía de rostro que anunció para enero, el ex de Julia Fernandes indicó que espera que en tres años todas las cicatrices se noten menos. "El tiempo va pasando y las cicatrices van mejorando".