Carolina de Moras por su salida de "La Mañana": "Ya venía hastiada, cansada"

La animadora Carolina de Moras rompió su silencio luego que se confirmara su salida de Chilevisión, canal donde estaba animando el matinal "La Mañana".

Lee también: Paulina Rojas y sus opciones de asumir como animadora de La Mañana de CHV: "No depende de mí"

La ex conductora del Festival de Viña del Mar llegó como invitada al programa "Mucho Gusto" de Mega, donde habló sobre su polémica partida, la que entre otros ingredientes tuvo la disputa pública que mantuvo con Pamela Díaz.

"Yo no quiero tener cuero de chancho. Yo siento, tengo familia, tengo hija y un entorno que siente las cosas", partió diciendo De Moras.

La comunicadora no entró en detalles ni puntualizó en los conflictos que detonaron su salida, pero expresó que "me duele, me molesta, me siento mal y, por ende, aprendo a salirme de los lugares cuando las cosas están complicadas, o decir las cosas de frente".

Carolina afirmó que su salida del matinal fue "injusta", pero agregó que "dentro de la injusticia también hay que encontrar nuestro espacio. Esto no es una pataleta".

"Hay situaciones que se arrastran, ya venía hastiada, cansada, con muchas cosas acumuladas", dijo.

La modelo se alejó por un tiempo de la televisión para concentrarse en su página web y en retomar su trabajo vinculado con el mundo de la moda, el que dejó hace varios años por su incursión en la pantalla chica.