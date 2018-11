[VIDEO] La dura respuesta de Denise Rosenthal a un individuo que la trató de "Zorrenthal"

La cantante Denise Rosenthal recordó una particular experiencia que vivió en el backstage de un concierto, la que dejó sin palabras a un hombre que la trató de "Zorrenthal".

En una entrevista al programa Alguien Tiene Que Hacerlo de "Big Radio", la artista juvenil contó que estaba tras bambalinas cuando escuchó al individuo diciendo lo siguiente a un técnico: "Ah, buena, estay con la Denise Zorrental, jajaja".

"Y yo escuché la hueá poh, entonces salí de la carpa y le digo '¿qué hueá dijiste?'", contó.

"Y me mira y me dice 'nada, si yo dije Denise Rosenthal, Denise Rosenthal dije yo'. Pero le dije, 'tú creí que soy hueona, si te escuché, estoy acá, la carpa es una tela'. Me mira y me dice 'no, no', y todos cagados de miedo", expresó.

Pero eso no fue todo, ya que la también actriz continuó con su descargo sin filtro con frases que dejaron al sujeto aún más asustado.

"¡Y dímelo a la cara pa la próxima poh conchetumadre. Si tení algo que decirme. Y me puse terrible brígida, ahí se quedó callado", señaló Rosenthal entre risas.