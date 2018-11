Paz Bascuñán: "No puedo aceptar que me vinculen a mí y a mi marido como cómplices de abusos"

La actriz Paz Bascuñán criticó duramente al abogado Luis Hermosilla, quien dijo que tanto ella como su marido, Miguel Asensio, sabían de los abusos de Nicolás López.

"Lo que hacía él (López) estaba tan normalizado que lo sabía todo su entorno. Lo sabía Paz Bascuñán y su marido, todo su entorno", declaró el defensor de las denunciantes del cineasta.

"Hoy no puedo aceptar que un abogado inescrupuloso, sin ningún antecedente y faltando a toda ética profesional, me vincule a mí y a mi marido como cómplices de abusos", dijo en un comunicado.

"¿Con qué derecho y con qué pruebas el señor Hermosilla nos señala como encubridores? Si tiene un solo antecedente serio en contra de mi marido o mío, le exijo que lo denuncie ante tribunales. No me quedaré de brazos cruzados porque no voy a contribuir a una sociedad donde las mentiras oportunistas quedan impunes", agregó.

Bascuñán sostuvo que "jamás he aceptado, como les consta a todos con quienes he trabajado directamente, un maltrato a mí o a mis compañeros, menos un abuso de connotación sexual o laboral, siempre he actuado en consecuencia. No se combate la violencia, ni se lucha por la dignidad de las mujeres faltando a la verdad. Sólo espero impere la verdad en un juicio justo, aunque vaya contra la corriente del prejuicio predominante".