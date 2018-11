Vesta Lugg recordó a Britney Spears con inspirador outfit

La artista Vesta Lugg impactó a sus seguidores de redes sociales con un look inspirado en la princesa del Pop, Britney Spears.

Usando un outfit amarillo y dos cachitos en su caballera rubia, la cantante que está radicada en Estados Unidos compartió la imagen y etiquetó a la misma Spears: "How was I supposed to know", escribió junto a la postal.

La frase pertenece a la canción "Baby One More Time" que lanzó a la fama a la cantante en 1998.

La ex BKN llamó la atención con su fotografía y realmente le recordó a muchos a Britney. "La Britney chilena", "demasiada guapa", "ídola", "Vesta Spears", "siempre guapa", fueron algunos de los comentarios que recibió la influencer.